Φαίη Σκορδά: Η… αμήχανη έναρξη της εκπομπής μετά την ανακοίνωση για το τέλος του Buongiorno – “Μου αφιερώνετε τραγούδι;”

Αμήχανο ήταν το κλίμα κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο MEGA, μετά την είδηση πως το «Buongiorno» δεν θα συνεχιστεί τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της παρουσιάστριας στο πλατό ξεκίνησαν να τραγουδούν, με τη Φαίη Σκορδά να τους κοιτά χαμογελαστή και να απαντά χαρακτηριστικά: «Μου αφιερώνετε τραγούδι;», σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το κλίμα της εκπομπής ευχάριστο παρά τις τελευταίες εξελίξεις.

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