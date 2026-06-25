Φαίη Σκορδά: Η… αμήχανη έναρξη της εκπομπής μετά την ανακοίνωση για το τέλος του Buongiorno – “Μου αφιερώνετε τραγούδι;”
Θετικοί οι συνεργάτες της παρουσιάστριας παρά τις τελευταίες εξελίξεις
Αμήχανο ήταν το κλίμα κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο MEGA, μετά την είδηση πως το «Buongiorno» δεν θα συνεχιστεί τη νέα τηλεοπτική χρονιά.
Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της παρουσιάστριας στο πλατό ξεκίνησαν να τραγουδούν, με τη Φαίη Σκορδά να τους κοιτά χαμογελαστή και να απαντά χαρακτηριστικά: «Μου αφιερώνετε τραγούδι;», σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το κλίμα της εκπομπής ευχάριστο παρά τις τελευταίες εξελίξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για το τέλος της εκπομπής έγινε γνωστή στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου από τη διοίκηση του σταθμού, στο πλαίσιο αλλαγών που σχεδιάζονται για τη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη, με στόχο την αναπροσαρμογή της στρατηγικής του καναλιού και την ενίσχυση των εσόδων.
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