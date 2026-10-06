Σίσσυ Χρηστίδου για Βίσση – Καρβέλα: “Η αλλαγή στην πορεία της μπορεί να έφερε εντάσεις – Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο”

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” το πρωί της Τρίτης (6/10) την οικονομική διαφορά που φέρεται να έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η διαφωνία αφορά ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, με τις δύο πλευρές να έχουν διαφορετική άποψη για την οικονομική εκκρεμότητα.

“Μπορεί σαν είδηση να κυκλοφόρησε εχθές, εμείς όμως γνωρίζαμε για όλο αυτό από τη βραδιά της συναυλίας. Το ότι άφησαν όλο αυτό να βγει στη δημοσιότητα και το να το συζητάμε όλοι εμείς, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Αν ήταν να λυθεί εύκολα μεταξύ τους, θα είχε λυθεί. Η νέα συνεργασία της Άννας Βίσση δεν ξέρουμε αν συνδέεται με όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται η Άννα Βίσση να απομακρύνει ανθρώπους από το περιβάλλον της, που ήταν μαζί της πάρα πολλά χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε που οφείλεται, ταυτίζεται με αυτή την αλλαγή και για αυτό το υπογραμμίζουμε και εμείς και ο κόσμος. Αν η γνώμη του Νίκο Καρβέλα είχε μια βαρύτητα, σε όλη αυτή την πορεία και πλέον δεν την έχει, μπορεί να έφερε εντάσεις”, είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

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“Φυσικά και μπορείς να αλλάξεις την πορεία σου αλλάζοντας κιθαρίστα, αλλά ο Νίκος Καρβέλας είναι όλη η καριέρα της Άννας Βίσση”, τόνισε ολοκληρώνοντας η Σίσσυ Χρηστίδου.