Τέλος από το MEGA ο Νίκος Συρίγος – Συνεχίζει σε νέο ρόλο στην Barking Well Media
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Την λύση της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με το MEGA ανακοίνωσε η Barking Well Media, ενημερώνοντας ότι ο δημοσιογράφος θα συνεχίσει σε ένα νέο ρόλο στην εταιρεία, ο οποίος θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.
Η ανακοίνωση από την εταιρεία:
Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.
Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.
πηγή στην Google
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