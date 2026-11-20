Την λύση της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με το MEGA ανακοίνωσε η Barking Well Media, ενημερώνοντας ότι ο δημοσιογράφος θα συνεχίσει σε ένα νέο ρόλο στην εταιρεία, ο οποίος θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση από την εταιρεία:

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Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.