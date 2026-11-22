Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, με αφορμή τα γενέθλιά του, σήμερα, Κυριακή (22/11), επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή τους στιγμή. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι έχοντας ως φόντο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε: “Happy birthday my love”.