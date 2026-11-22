Το υπουργείο Πολιτισμού, από το 2019, υλοποίησε και υλοποιεί στην Κεφαλονιά σημαντικά έργα Πολιτισμού, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής της τοπικής κοινωνίας. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ και αφορά στη μεγαλύτερη επένδυση, σε πολιτιστικές υποδομές που έχει γίνει, σε ανάλογο διάστημα, στο νησί.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην επίσκεψη εργασίας που έκανε στην Κεφαλονιά, επικεφαλής υπηρεσιακού κλιμακίου του υπουργείου, πραγματοποίησε αυτοψίες στα εξής, υπό εκτέλεση, έργα: Στο εργοτάξιο της ανακατασκευής και της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αργοστολίου, στην στερέωση και ανάδειξης του Θολωτού Τάφου, στα Τζανάτα Πόρου, στον αποκατεστημένο, από τις ζημιές του σεισμού, του 2014, Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων. Στο Ληξούρι παρέστη στην τελετή απόδοσης από το υπουργείο Πολιτισμού, του αποκατεστημένου, παλαιού καθολικού του μοναστηριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Σισίων.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το υπουργείο Πολιτισμού είναι παρόν σε όλη την επικράτεια, επιτελώντας το κρίσιμο έργο της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της πατρίδας μας και της απόδοσής του στις τοπικές κοινωνίες. Ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο ταυτότητας κάθε περιοχής, αλλά και μείζον αναπτυξιακό εργαλείο. Συνδυάζοντας τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με σύγχρονες υποδομές και βιώσιμη προοπτική, στηρίζουμε την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της Κεφαλονιάς. Κάθε παρέμβαση σχεδιάζεται με σεβασμό, στην αυθεντικότητα και τη μακροχρόνια αντοχή του μνημείου, ακόμη και όταν απαιτούνται προσαρμογές ή πρόσθετες τεχνικές λύσεις. Σήμερα, οι παρεμβάσεις του υπουργείου Πολιτισμού στο νησί αφορούν σε δύο Μουσεία -το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου, η ανακατασκευή του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2027, και τον εξοπλισμό και τη μόνιμη έκθεση των συλλογών του Μουσείου Σκλάβου. Στον θολωτό μυκηναϊκό τάφο, στα Τζανάτα, εξελίσσεται κανονικά το έργο προκειμένου να αποδοθεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος στο κοινό. Εκτελούνται εργασίες σε αρχαία και χριστιανικά μνημεία, τα οποία αποκαθίστανται μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τους σεισμούς και δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα, τύχει της δέουσας προσοχής και ανάδειξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πρόοδο των έργων στο νησί. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τους δήμους του νησιού και την τοπική Εκκλησία. Η χαρά μας ενισχύεται ιδιαίτερα όταν τα μνημεία επιστρέφουν στην αρχική τους χρήση και παραδίδονται άρτια, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού».

Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου

Το έργο της ανακατασκευής του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου, συνολικού εμβαδού 1.872 τμ, και προϋπολογισμό 9,24 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνιοι Νήσοι»- ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού. Οι εργασίες στο κτήριο βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, λίγο πριν από την παρουσίαση της νέας μόνιμης έκθεσης η οποία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, συνδέοντας τα ευρήματα με τον τόπο και την εποχή τους: Η ιστορία της Κεφαλονιάς από την Παλαιολιθική εποχή έως και το 1864, με την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Στόχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας είναι, μέχρι την ολοκλήρωση της μόνιμης έκθεσης, τον Μάρτιο 2027, να ανοίξει το Μουσείο για το κοινό, με περιοδική έκθεση βασισμένη στα πλούσια ευρήματα των ανασκαφών του νησιού. Στο υπόγειο του Μουσείου θα λειτουργήσει εργαστήριο συντήρησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, για περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις.

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων

Ο κοιμητηριακός ναός της Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων, στον Δήμο Ληξουρίου, αποκαταστάθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 940.000 ευρώ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνιοι Νήσοι»- ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο ναός, που χρονολογείται στο τέλος του 17ου αιώνα -με επιγραφή του 1697 στο κέντρο του αετώματος- αποτελεί χαρακτηριστική επτανησιακή μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική, με μπαρόκ στοιχεία στη βόρεια πρόσοψη, περίτεχνο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο και βενετσιάνικου τύπου κωδωνοστάσιο. Ο ναός αποκαταστάθηκε πλήρως, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη στους σεισμούς του 2014.

Θολωτός Τάφος των Τζανάτων

Ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος, στον λόφο «Μπόρζι», στα Τζανάτα του Πόρου, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους θολωτούς τάφους του Ιονίου. Χρονολογείται στο τέλος του 13ου-αρχές του 12ου αι. πΧ και φωτίζει τη νοτιοανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, στην Εποχή του Χαλκού, μέσα από τις διαδοχικές ταφές, τον γειτονικό κτιστό τάφο και τα σημαντικά κτερίσματα και τελετουργικά ευρήματα, που ήρθαν στο φως, κατά τις ανασκαφές, στη δεκαετία του 1990. Το έργο στερέωσης, προστασίας και ανάδειξης του μνημείου, με συνολική δαπάνη περίπου 1.900.000 ευρώ, από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνιοι Νήσοι»- ΕΣΠΑ 2021-2027, βρίσκεται σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του χώρου αλλά και η ανασκαφική έρευνα και τεκμηρίωση, με σύγχρονες μεθόδους και μελέτες. του περιβάλλοντος χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης της διαδρομής των επισκεπτών, η κατασκευή των βάσεων του μεταλλικού στεγάστρου, η κατασκευή των χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Παράλληλα, δρομολογείται η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για ξενάγηση, καθώς και οι εργασίες για την προσβασιμότητα σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σισίων

Η επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, στην Κεφαλονιά, ολοκληρώθηκε με την τελετή απόδοσης του παλαιού καθολικού του μοναστηριακού συγκροτήματος της Θεοτόκου των Σισίων. Ο αγιασμός τελέστηκε από τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας Δημήτριο. Με συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, ανασκαφική έρευνα και εξειδικευμένες εργασίες αποκατάστασης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, το μνημείο θωρακίστηκε και ανακτήθηκε η αυθεντική του μορφή. Επί δεκαετίες, το ιστορικό συγκρότημα υπέστη βαρύτατες πληγές, αρχικά από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 και εν συνεχεία από τον σεισμό του 2014, αλλά και από τη συστηματική διαρπαγή και το λιθολόγημα των αρχιτεκτονικών του μελών και του οικοδομικού υλικού του. Σήμερα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κεφαλονιάς βρίσκονται σε έναν ζωντανό τόπο πίστης, ιστορίας και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σισίων αποτελεί μοναδικό μνημείο θρησκευτικής και πολιτιστικής μνήμης όχι μόνον για την Κεφαλονιά, αλλά για τα Επτάνησα, με αδιάλειπτη ιστορική διαδρομή, από τις αρχές του 13ου αι. Το αποκατεστημένο καθολικό αποτελεί σημαντικό δείγμα επτανησιακής αρχιτεκτονικής με επιρροές μπαρόκ της ιταλικής Αναγέννησης, και με γοτθικά στοιχεία, όπως η τοξωτή πύλη εισόδου. Κατά τις ανασκαφικές εργασίες και την τεκμηρίωση αποκαλύφθηκαν η λιθόκτιστη κλίμακα εισόδου, τμήματα του περιθυρώματος του ναού και του γλυπτού διακόσμου του Καθολικού, τα οποία περισυνελέγησαν και επανατοποθετήθηκαν. Σύμφωνα με τις οδηγίες της υπουργού, το υπουργείο Πολιτισμού θα εκπονήσει τις αναγκαίες μελέτες για την αποκατάσταση του πύργου του οχυρωματικού περιβόλου της Μονής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ