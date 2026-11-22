Η ενίσχυση της φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας των δημοσιογράφων, η αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs), η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η στήριξη των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της 3ης Περιφερειακής Ημερίδας Διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων», που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, εκπροσώπων της κυβέρνησης, δημοσιογραφικών ενώσεων, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΜΕ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και οι προβληματισμοί των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα όσων εργάζονται στην περιφέρεια, ώστε τον προσεχή Ιανουάριο να παρουσιαστεί επίσημα το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

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Ο κ. Κιρμικίρογλου επισήμανε ότι η ημερίδα δίνει τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους της Καλαμάτας και των γειτονικών περιοχών να αναδείξουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλειά τους κατά την κάλυψη φυσικών καταστροφών και εμπόλεμων συγκρούσεων, την προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικές απάτες τύπου phishing, καθώς και την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών που αποσκοπούν στον εκφοβισμό και τη φίμωση του Τύπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των SLAPPs, επισημαίνοντας ότι δημιουργείται ένα σημαντικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει και πρακτικά μέτρα υποστήριξης, όπως η υλικοτεχνική ενίσχυση των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα όσων καλούνται να καλύψουν γεγονότα σε εμπόλεμες ζώνες, καθώς και η επιχειρησιακή υποστήριξή τους απέναντι σε κινδύνους ψηφιακής ασφάλειας.

Μόνιμη αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών και μέτρα στήριξης των ΜΜΕ

Αναφερόμενος στα ζητήματα που απασχολούν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ο γενικός γραμματέας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη θεσμική πρωτοβουλία για την οριστική αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία, όπως εξήγησε, έρχεται να αντιμετωπίσει μια εκκρεμότητα πολλών ετών, κατά την οποία οι σταθμοί λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία και εκτιμάται ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προκήρυξη για την πιλοτική περιοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της διαδικασίας και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

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Ο κ. Κιρμικίρογλου αναφέρθηκε επίσης στον νέο πενταετή μηχανισμό στήριξης της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος, όπως είπε, εφαρμόζεται με στρατηγικό σχεδιασμό και αντικειμενικά, διαφανή κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Στις παρεμβάσεις στήριξης συμπεριέλαβε και την κάλυψη του ΕΔΟΕΑΠ, με στόχο τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων στον Τύπο.

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Επιπλέον, στάθηκε στην πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση για την ενιαία τιμή ανά μονάδα δημοσίευσης στις περιφερειακές εφημερίδες, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει οικονομικά τον περιφερειακό Τύπο, ενώ παράλληλα καθιερώνει κανόνες διαφάνειας και περιορίζει τη γραφειοκρατία.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη δημιουργία περιφερειακών κόμβων ενημέρωσης, με την Πελοπόννησο να έχει επιλεγεί για τη λειτουργία του πρώτου κόμβου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές.

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Στόχος είναι η εκπαίδευση δημοσιογράφων της περιφέρειας σε σύγχρονα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαφάνεια και η διαχείριση της κρατικής διαφήμισης, καθώς και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών εμπειρίας με χώρες όπως η Νορβηγία, που διακρίνεται στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου.

Μ. Αντωνιάδου – ΕΣΗΕΑ: Αναγκαία η διεθνής συνθήκη για την προστασία των δημοσιογράφων

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Την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των δημοσιογράφων σε παγκόσμιο επίπεδο υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, επισημαίνοντας ότι το 2025 η παγκόσμια δημοσιογραφική οικογένεια θρήνησε 225 συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού τους καθήκοντος, ενώ δεκάδες άλλοι οδηγήθηκαν στη φυλακή σε όλες τις ηπείρους.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) και των ενώσεων-μελών της είναι η υιοθέτηση ειδικής διεθνούς συνθήκης για την προστασία των δημοσιογράφων, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την κ. Αντωνιάδου, η συνθήκη αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δημοσιογράφων ανεξαρτήτως του τόπου όπου εργάζονται και να τους παρέχει ουσιαστικές δυνατότητες προσφυγής στη Δικαιοσύνη απέναντι σε διώξεις, απειλές και πρακτικές στοχοποίησης.

Η ίδια επισήμανε ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν πολλούς δημοσιογράφους στη φυλάκιση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και στον θάνατο, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διεθνή δημοσιογραφική κοινότητα.

ΠΟΕΣΥ: Οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας είναι η φωνή των τοπικών κοινωνιών

Στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Όπως επισήμανε, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ, περισσότερο από το 80% των δημοσιογράφων συγκεντρώνεται στην Αθήνα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς τις εργασιακές συνθήκες και τις μισθολογικές ανισότητες καταγράφονται στην περιφέρεια.

Ο κ. Τριανταφύλλου υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις τοπικές κοινωνίες και αποτελούν τη φωνή τους. Κατά συνέπεια, όπως σημείωσε, η προστασία τους συνδέεται άμεσα με την προστασία της ίδιας της κοινωνίας, της πολυφωνίας και της δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα δυναμικό επάγγελμα που ανανεώνεται και μετασχηματίζεται, ιδιαίτερα υπό την επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι η είσοδος νέων δημοσιογράφων στην ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών παραμένει περιορισμένη, ενώ μεγαλύτερη παρουσία καταγράφεται στις ηλικιακές ομάδες 30-40 και 40-50 ετών.

ΕΣΠΗΤ – ΕΣΗΕΠΗΝ : Η ασφάλεια του δημοσιογράφου είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας

Την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δημοσιογράφων ανέδειξε ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θέμης Μπερεδήμας, τονίζοντας ότι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμμετέχουν οι ενώσεις συντακτών τόσο του κέντρου όσο και της περιφέρειας.

Όπως ανέφερε, η διαβούλευση στην Καλαμάτα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των δημοσιογράφων.

Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί πρώτιστο καθήκον, καθώς η δημοσιογραφία συνιστά βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες περιοχές, αλλά και στους νέους κινδύνους που αναδύονται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ, την πρόεδρό της Μαρία Αντωνιάδου και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), με στόχο την προώθηση διεθνούς σύμβασης στον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου 1.800 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1996, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών μηχανισμών προστασίας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) Κυριάκος Κορτέσης, υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας όλων των ενώσεων συντακτών με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Όπως επισήμανε, «δεν είναι έργο κάποιου, είναι έργο όλων μας», τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη των δημοσιογράφων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναγνώρισε ότι οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση παραμένουν εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους, οι οποίοι δεν πρόκειται να εξαλειφθούν πλήρως, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαβούλευση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα, για τα οποία απαιτείται συνέχιση του διαλόγου, ώστε να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις και να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους δημοσιογράφους.

Στήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου Καλαμάτας

Τη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισε και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, εκφράζοντας τη στήριξη της Περιφέρειας στις δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Όπως σημείωσε, η δημοσιογραφία αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη της αυτοδιοίκησης και η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προστασία των λειτουργών της ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, η κα Πιπίνα Κουμάντου – Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, αναφέρθηκε στην ιστορική σχέση της πόλης με την ελευθερία του Τύπου.

Υπενθύμισε ότι στην Καλαμάτα εκδόθηκε, την 1η Αυγούστου 1821, η «Σάλπιγξ Ελληνική», μία από τις πρώτες εφημερίδες της Επανάστασης, επισημαίνοντας ότι, περισσότερους από δύο αιώνες αργότερα, η ασφάλεια των δημοσιογράφων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, αυτή τη φορά και απέναντι σε νέες, υβριδικές και ψηφιακές απειλές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Προτεραιότητα η έγκυρη ενημέρωση και η ασφάλεια των δημοσιογράφων

Στην ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας της ενημέρωσης και της προστασίας των δημοσιογράφων ως βασικής προϋπόθεσης για την ελευθερία του Τύπου αναφέρθηκε η πρόεδρος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα, κατά την 3η Περιφερειακή Ημερίδα Διαβούλευσης για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων», στην Καλαμάτα.

«Η ταχύτητα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η αξιοπιστία, όμως, είναι το πραγματικό κεφάλαιο της δημοσιογραφίας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ο κομβικός ρόλος του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ενημερωτική αλυσίδα, καθώς οι ειδήσεις του αναπαράγονται από μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλαπλασιάζει την ευθύνη του για έγκυρη, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη ενημέρωση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ευθύνη αυτή επεκτείνεται και στην προστασία των εργαζομένων, καθώς ένας δημοσιογραφικός οργανισμός δεν μπορεί να απαιτεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα χωρίς να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια.

«Η ασφάλεια του δημοσιογράφου δεν είναι το αντίθετο της ελευθερίας του. Είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογράμμισε ότι η επιτυχία του θα κριθεί από την ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και όχι απλώς από τον αριθμό τους. «Δεν έχει σημασία μόνο πόσες δράσεις σχεδιάζουμε. Έχει σημασία πόσες από αυτές θα αλλάξουν ουσιαστικά την καθημερινότητα ενός δημοσιογράφου», ανέφερε.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «η ελευθερία του Τύπου δεν σημαίνει απουσία ευθύνης. Σημαίνει δυνατότητα άσκησης αυτής της ευθύνης χωρίς φόβο».

Στις τρεις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου ειδησεογραφικού οργανισμού, την ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση, την προστασία των δημοσιογράφων και την τήρηση κανόνων δεοντολογίας, αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Χριστίνα Συναρέλλη.

Όπως επισήμανε, το ΑΠΕ-ΜΠΕ διασφαλίζει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης σε αξιόπιστη και διασταυρωμένη πληροφορία, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τους διαθέσιμους πόρους τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολυφωνία και την ισότιμη ενημέρωση των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων από απειλές, διαδικτυακό εκφοβισμό και καταχρηστικές αγωγές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και την αξιοποίηση του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, τόνισε ότι η αξιοπιστία της ενημέρωσης προϋποθέτει σαφείς κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, συστηματική διασταύρωση των πληροφοριών, διάκριση μεταξύ γεγονότων και ισχυρισμών και αποφυγή στερεοτύπων, καθώς κάθε είδηση του Πρακτορείου μπορεί να αναπαραχθεί από δεκάδες μέσα ενημέρωσης.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση και την προστασία των δημοσιογράφων

Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των δημοσιογράφων εξέφρασε η κα Παναγιώτα Αντωνοπούλου – Αντιπρύτανης, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη δράσεων επιμόρφωσης και προστασίας των επαγγελματιών της ενημέρωσης.

Ειδική αναφορά έκανε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αθλητικής επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και φωτοειδησιογραφίας, επισημαίνοντας ότι το Ίδρυμα είναι διαθέσιμο να συνεργαστεί με τη Γενική Γραμματεία και τις δημοσιογραφικές ενώσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

Κρίσιμη η ψηφιακή ασφάλεια των δημοσιογράφων και των πηγών τους

Την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας των δημοσιογράφων και προστασίας των πηγών τους υπογράμμισε ο δημοσιογράφος και εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ στην Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, Ανδρέας Παναγόπουλος.

Όπως επισήμανε, πέρα από τη φυσική προστασία κατά την κάλυψη πολεμικών συγκρούσεων, φυσικών καταστροφών και διαδηλώσεων, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ασφάλεια των ψηφιακών επικοινωνιών, ζήτημα που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς.

Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΕΣΗΕΑ για την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε πρακτικές ψηφιακής προστασίας, όπως η αποστολή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους κινδύνους από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροές και έκθεση δημοσιογραφικών πηγών.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η συστηματική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση του δημοσιογραφικού απορρήτου και την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή δημοσιογραφική πρακτική.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εργασίες αναπτύχθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη επικεντρώθηκε στους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στους μηχανισμούς υλοποίησής του, καθώς και στον ρόλο του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στην εκπαίδευση και προστασία των επαγγελματιών της ενημέρωσης. Η δεύτερη ενότητα εστίασε στις προκλήσεις της φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών και στην καταπολέμηση των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs) που απειλούν την ελευθερία του Τύπου. Τέλος, η τρίτη ενότητα, με θέμα «Δημοσιογραφία χωρίς Αποκλεισμούς», ανέδειξε τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής, της συμπερίληψης και της εξάλειψης των διακρίσεων στον δημοσιογραφικό χώρο, με έμφαση στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και στην ενίσχυση της πολυφωνίας στην ενημέρωση.

Χορηγός Επικοινωνίας ΑΠΕ-ΜΠΕ