Ζωή Κρονάκη: “Τον ηλικιακό ρατσισμό τον γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια – Τα αρνητικά σχόλια από γυναίκες με πονάνε”

Η Ζωή Κρονάκη μίλησε στην εκπομπή “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού, αλλά και στα επικριτικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς από άλλες γυναίκες.

“Καλά κάνεις και λες ότι οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν περισσότερο αρνητικά σχόλια από τους άντρες. Δεν ξέρω. Ή πονάνε σε εμένα περισσότερο τα σχόλια τα αρνητικά από γυναίκες, γιατί τις αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες”, είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

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“Ευτυχώς για μένα, μπορώ να σου πω ότι λίγο τον ηλικιακό ρατσισμό τα τελευταία χρόνια τον γράφω και στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και νιώθω ότι στα χρόνια που περνάνε έχω βρει αυτό που επιθυμώ και υλοποιώ τα όνειρά μου”, πρόσθεσε η Ζωή Κρονάκη.