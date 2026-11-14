Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία από τη βόλτα με την επτά μηνών κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη στιγμιότυπο από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής της ως μαμά, αποκαλύπτοντας μια γλυκιά στιγμή με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha έχει αφοσιωθεί στη φροντίδα της μικρής της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και απολαμβάνει στο έπακρο τις νέες εμπειρίες που της προσφέρει η μητρότητα.

Το απόγευμα της ημέρας, η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τη βόλτα τους. Στο επίκεντρο του καρέ βρέθηκαν τα μικροσκοπικά ποδαράκια της μπέμπας, με τις λευκές πλεκτές καλτσούλες και τα leopard παπουτσάκια να κλέβουν την παράσταση.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“My little”, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.