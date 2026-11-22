Επιδρομή του Ιράν προκάλεσε χθες Σάββατο πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το βασίλειο που έχει ήδη υποστεί επανειλημμένα πλήγματα από τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη αντέτεινε πως ανταπέδωσε αμερικανικά πλήγματα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο, παρατείνεται.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, σε αντίποινα για αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της νήσου Κεσμ.

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Σε ανακοινωθέν του που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν χθες Σάββατο το βράδυ, το ισχυρό στρατιωτικό σώμα ανέφερε ότι επιτέθηκε, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον των βάσεων αρ Ρίφα και Αουάλι, σε ανταπόδοση για τις «επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα χθες Σάββατο η Τεχεράνη ανέφερε ότι αναχαίτισε αμερικανικό drone που είχε στόχο την Κεσμ, στο στενό του Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας στην καρδιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε λόγο για ιρανικό πλήγμα εναντίον «βιομηχανικής» και «πολιτικής» εγκατάστασης, χωρίς να ξεκαθαρίσει πού ακριβώς βρισκόταν. «Η πολιτική άμυνα εργάζεται για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Προκαταρκτικά στοιχεία κάνουν λόγο για υλικές ζημιές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Δυο κάτοικοι είπαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου πως είδαν καπνό να υψώνεται από το νησί Σίτρα, ανατολικά από την πρωτεύουσα Μανάμα, όπου βρίσκονται διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους διυλιστήριο της κρατικής εταιρείας πετρελαίου BAPCO.

Τάνκερ

Κι άλλα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια σημειώθηκαν εξάλλου χθες το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, σημειώνοντας πως έλαβε πληροφορίες για τραυματισμούς.

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Τα δυο συμβάντα καταγράφτηκαν ανοικτά από το λιμάνι Χασάμπ, στο σουλτανάτο του Ομάν, κατά την ίδια πηγή.

Ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που «παραβίασε» τις οδηγίες της Τεχεράνης και «εισήλθε σε απαγορευμένη περιοχή ανατολικά του στενού του Ορμούζ πήρε φωτιά αφού έπεσε σε ναυτική νάρκη».

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Δεν είναι σαφές αν η ανακοίνωση αυτή αφορούσε κάποια από τα δυο συμβάντα στα οποία αναφέρθηκε η UKMTO.

Το Ιράν, που επιμένει πως αυτό ελέγχει πλέον το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, επιτίθεται συχνά εναντίον πλοίων που αποπειρώνται να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του.

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Οι ΗΠΑ από την άλλη επιβάλλουν σε αντίποινα αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και συνοδεύουν με πολεμικά τους διάφορα τάνκερ κατά μήκος των ακτών του Ομάν, τονίζοντας πως έχει αποκατασταθεί, εν μέρει τουλάχιστον, η ροή του πετρελαίου και του αερίου προς τις διεθνείς αγορές από τις πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τα μέτρα και τις κυρώσεις της σε βάρος της Τεχεράνης, λέει πως διεξάγει εκστρατεία για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

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«Πράξη πολέμου»

Ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί χαρακτήρισε χθες το συνεχιζόμενο αμερικανικό οικονομικό αποκλεισμό της χώρας του «πράξη πολέμου», προσθέτοντας πως «λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση του», κάτι για το οποίο «ενημερώσαμε τα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μεσολαβητών».

Σημείωσε ότι αντιπροσωπεία του Κατάρ, χώρας που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, βρισκόταν για συνομιλίες προχθές Παρασκευή στην ιρανική πρωτεύουσα. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε σε «τακτική ανταλλαγή απόψεων».

«Η θέση μας είναι σαφής: όσο δεν ικανοποιούνται οι αξιώσεις του Ιράν, η συζήτηση για το στενό του Ορμούζ και το άνοιγμά του στερείται νοήματος», είπε ο ΥΠΕΞ Αραγτσί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν αξιώνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, να αποδεσμευτούν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, να αρθούν οι κυρώσεις στο πετρέλαιό του και να τερματιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών του στον Κόλπο. Η πιο πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε στην Ουάσιγκτον ωστόσο απορρίφθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ