Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ – «Παιδική Χαρά»: “Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά”

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να είχαν οργανώσει οι ιδρυτές της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αξιοποιώντας τις δυσκολίες και την αγωνία εκατοντάδων οικογενειών με παιδιά που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Η παρουσιάστρια του Alpha τοποθετήθηκε για το θέμα μέσα από την εκπομπή της, το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), εκφράζοντας τη δική της άποψη για την υπόθεση.

“Ένας άνθρωπος λέει ότι είναι εθισμένος στον τζόγο. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Ο εθισμός είναι άσχημο πράγμα είτε είσαι εθισμένος στον τζόγο, είτε στις ουσίες, είτε σε οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Αλλά, πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά. Ο Εσκομπάρ, που ήταν ο νούμερο ένα ναρκέμπορος στον κόσμο, που έβγαλε του κόσμου τα λεφτά, δεν το διανοήθηκε να εκμεταλλευτεί παιδιά”, είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

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“Δε το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο σαπίλας για να το κάνεις αυτό…Δε τους ένοιαζε, ήταν παγωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Άκαρδοι εντελώς…”, είπε στη συνέχεια η Ναταλία Γερμανού.