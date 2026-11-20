Ο Νίκος Συρίγος ολοκλήρωσε την τηλεοπτική του συνεργασία με το MEGA, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση της Barking Well Media, της εταιρείας παραγωγής πίσω από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του δημοσιογράφου με το κανάλι, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα»