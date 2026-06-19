Γιώργος Λιάγκας: Το “καρφί” on air για το Καλημέρα Ελλάδα – “Αχ Θεέ μου, 2 βδομάδες μείνανε”

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής (19/6) «πέταξε» άλλο ένα «καρφί» στο Καλημέρα Ελλάδα αφήνοντας τα δικά του υπονοούμενα. Ο παρουσιαστής φανερά ενοχλημένος για την καθυστέρηση στην έναρξη της εκπομπής του «έριξε τα βέλη του» στους συναδέλφους του.

Συγκεκριμένα, γι άλλη μια φορά η εκπομπή «Το Πρωινό» ξεκίνησε με δέκα λεπτά καθυστέρηση, γεγονός το οποίο προκάλεσε την δυσαρέσκειά του, την οποία εξέφρασε ανοιχτά. Συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας είπε: “Τι έγινε ρε παιδιά, ξεκινάμε; Έχουμε εκπομπή σήμερα; Καλημέρα είπαμε; Πάλι καλά, γιατί θα λέγαμε καλησπέρα έτσι όπως πάει. Τι ώρα είναι; 9:10, μια χαρά, τέλεια. Θα πληρωθούμε λιγότερα σήμερα, δουλέψαμε 10 λεπτά λιγότερο. Αχ, Θεέ μου”.

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“Δεν παίρνουμε ούτε 10 λεπτά, θα παραδώσουμε στην ώρα μας κανονικά. Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί ξεκινήσαμε 9:10. Θα μου πεις όλο το χρόνο 9:10 ξεκινάμε. Λοιπόν, εντάξει. 9:10; 9:10. Δύο βδομάδες μείνανε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12:15-12:20, κάπου εκεί που τελειώνουμε, για να καταγράψουμε την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας”, κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.