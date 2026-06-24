Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα ρευματοκλοπών – Στο “κόλπο” και γνωστές επιχειρήσεις

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με το κύκλωμα ρευματοκλοπής που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του “ελληνικού FBI”.

Το κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν και γνωστές επιχειρήσεις, δρούσε σε πολλές περιοχές της χώρας ζημιώνοντας τη ΔΕΔΔΗΕ με τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις των «ηλεκτρολόγων» που έκαναν τις ρευματοκλοπές, ενώ συνολικά 105 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε περισσότερες από 600 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017. Οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να προχωρούσαν σε περιστασιακές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση.

Η ρευματοκλοπή δεν αφορούσε μόνο σπίτια, αλλά επεκτείνονταν και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς εντοπίστηκαν παραβάσεις σε καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακόμη και σε βιομηχανικές περιοχές.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Από τη δράση τους φέρεται να ωφελούνταν ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Μάλιστα η αμοιβή των τριών «ηλεκτρολόγων» γίνονταν τμηματικά ανάλογα με την κατανάλωση που είχε κάθε σπίτι ή επιχείρηση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και η κατασκευάστρια εταιρεία των ψηφιακών μετρητών δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί το πώς κατάφεραν να παραβιάσουν τις δικλείδες ασφαλείας της ΔΕΔΔΗΕ και να κάνουν ρευματοκλοπή.

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Μεταξύ των πελατών του κυκλώματος επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, του λιανικού εμπορίου, ακόμη και ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων.