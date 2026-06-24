Στα μαύρα η Μυτιλήνη για την 36χρονη γιατρό που πέθανε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό – “Χάσαμε αυτό το δοτικό κορίτσι”

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στη Μυτιλήνη για τη Μάγδα Πασβούρη, την 36χρονη γιατρό που πέθανε λόγω σοβαρών επιπλοκών μετά τον τοκετό.

Η 36χρονη, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου.

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Λίγες ώρες μετά εμφάνισε πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώνονταν συνεχώς. Τη Δευτέρα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τελικά χθες Τρίτη οι γιατροί αποφάσισαν να τη διασωληνώσουν και λίγο μετά να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Δυστυχώς, όμως, κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής και λίγο πριν το αεροπλάνο που τη μετέφερε προσγειωθεί στην Αθήνα η γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η 36χρονη γιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου υπηρέτησε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε μετακινηθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Ο θάνατος της νεαρής γιατρού στη Μυτιλήνη έχει βυθίσει τόσο την οικογένειά της όσο και τους συναδέλφους και τους φίλους της στο πένθος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Στρατής Κλεάνθης, μιλώντας στο lesvosnews.gr αποχαιρέτησε τη Μάγδα Πασβούρη, με πολύ συγκινητικά λόγια:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολλή δύναμη».

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Γιατρός από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, που είχε συνεργαστεί με τη Μάγδα Πασβούρη, μιλώντας στο lesvosnews.net εμφανώς συγκινημένος, τη χαρακτήρισε «σπάνια περίπτωση ανθρώπου».

Όπως ανέφερε, «η Μάγδα ήταν και εξαίρετη επιστήμονας και εξαίρετος άνθρωπος. Σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Έζησε τον πόνο πριν μερικά χρόνια, όταν έφυγε από τη ζωή δικός της άνθρωπος, και τώρα δυστυχώς έφυγε η ίδια τη στιγμή της απόλυτης ευτυχίας».

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Από την πλευρά της, άλλη συνάδελφος περιέγραψε τη Μάγδα Πασβούρη ως έναν άνθρωπο βαθιά δοτικό, που είχε ως φυσική του κίνηση την προσφορά.