Πάνος Κατσαρίδης: “Ο κύκλος μου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 κλείνει – Δεν ήταν δική μου απόφαση”

Την αποχώρησή του από την εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα ανακοίνωσε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Ο θεατρικός παραγωγός έκανε την ανακοίνωση στην κάμερα του Happy Day στον Alpha, τονίζοντας πως αυτή δεν ήταν δική του απόφαση.

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«Ο κύκλος μου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου, δε θα συνεχίσω. Στεναχωρήθηκα, απ’ την άλλη, πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο, γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα να σου πω την αλήθεια, και θεωρούσα μάλλον, ότι λογικά θα συνεχίζαμε, αλλά οκ. Φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Δεν έγινε κάτι. Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή» ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα είπε: «Ξέρεις κάτι; Όπως, εγώ ποτέ δεν δέχτηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, κάτι άλλο προφανώς βλέπει. Έτσι, και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς. Εγώ πάντα τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω απ’ τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία».

Σε άλλο σημείο, σχολίασε την τηλεοπτική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και τον έντονο διάλογο που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα, σχολίασε: «Τον θεώρησα λίγο άδικο τον Γρηγόρη με αυτό που έκανε. Το ότι έχεις εσύ μία άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει μια λάθος αντίληψη. Πόσω μάλλον, όταν και οι δύο στα χρόνια είναι και οι δυο πάρα πολύ πετυχημένοι. Άρα δε σημαίνει ότι ο ένας κάνει το σωστό κι ο άλλος το λάθος. Προφανώς έχουνε άλλη αίσθηση των πραγμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών και η Δέσποινα Καμπούρη είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την εκπομπή του ΑΝΤ1, ενώ πληροφορίες θέλουν να φεύγει και η Γιώτα Κηπουρού.