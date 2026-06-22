Λιάγκας: “Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του”

Άλλον έναν υπαινιγμό για το μέλλον του “Πρωινού” στον ΑΝΤ1 άφησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, σε διάλογο που είχε με τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε αρχικά: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί ο διάλογος Μπαλάσκα-Λιάγκα:

ΣΤ.ΜΠ.: Τι είναι αυτό που λες τώρα; Της ζωής του; Δηλαδή, τέλειωσε το Πρωινό; Έτσι όπως το είπες, ανατρίχιασα…

Γ.Λ.: Σου έχω πει εγώ ότι θα κάνω και του χρόνου;

ΣΤ.ΜΠ.: Όχι!

Γ.Λ.: Άρα, πώς το βγάζεις εσύ; Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω και του χρόνου. Εσύ, έχεις κάποια πληροφόρηση που δεν έχω εγώ;

ΣΤ.ΜΠ.: Καμία!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γ.Λ.: Άρα, πώς μιλάς εξ’ ονόματός μου; Είναι δυνατόν να είμαι εγώ εδώ, να μην έχω πει τίποτα εγώ για μένα και να βγαίνεις να το λες εσύ; Και θα λέει τώρα ο κόσμος ότι “για να το λέει ο Μπαλάσκας, πάει να πει ότι το ξέρει”.

ΣΤ.ΜΠ.: Εννοείται ότι δεν ξέρω τίποτα, από πού κι ως πού να ξέρω; Αλλά έτσι όπως το είπες, μου φάνηκε κάπως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γ.Λ.: Τελειώνει το Πρωινό την άλλη εβδομάδα;

ΣΤ.ΜΠ.: Της ζωής του, είπες!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γ.Λ.: Της ζωής του, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, έχει ο Θεός. Και για πάντα να τελειώσει, δεν έχασε η βενετιά βελόνι, θα υπάρχει άλλος.