Γωγώ Καρτσάνα: «Δεν περίμενα να κάνει τέτοια επιτυχία το “Σόι” – Νόμιζα ότι θα έφευγα στην Αμερική»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – Νωρίς» ήταν το πρωί της Παρασκευής (19.06) η ηθοποιός Γωγώ Καρτσάνα και μεταξύ άλλων μίλησε για την επιτυχία της αγαπημένης σειράς «Το σόι σου».

«Δεν περίμενα να κάνει τέτοια επιτυχία το “Σόι” στον Alpha. Εμένα ήταν και η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, είχα δυο χρόνια που ‘χα τελειώσει τη σχολή, οπότε δεν είχα πολλή εμπειρία γενικότερα. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στον τρίτο χρόνο, μάλιστα, έφυγα και πήγα στην Αμερική για σπουδές, συνέχισαν και, όταν γύρισα, συνέχιζαν. Δηλαδή δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θα φύγω για Αμερική, εντάξει, κάναμε μια χρονιά στο Σόι και τελειώναμε με έναν τρόπο», συμπλήρωσε.

«Δεν περίμενα ότι η σειρά θα συνεχίσει για άλλα δυο χρόνια. Αγαπήθηκε πάρα πολύ το Σόι, υπάρχει πολύ μεγάλη ταύτιση», αποκάλυψε.