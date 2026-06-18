Τι συμβαίνει με τον Γιώργο Λιάγκα; Εμφανίστηκε με μαύρα γυαλιά στην εκπομπή

Δυσφορία προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης 18/6 στον Γιώργο Λιάγκα κάποιο πρόβλημα με τον φωτισμό στο στούντιο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής ζήτησε μαύρα γυαλιά ηλίου, καθώς όπως είπε τον ενοχλούσε ο υπερβολικός φωτισμός.

Μάλιστα, τα φόρεσε για αρκετή ώρα, με τους συνεργάτες του να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ, με τη Δέσποινα Καμπούρη να τον προτρέπει να τα κρατήσει. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, με τον Γιώργο Λιάγκα να βγάζει τα μαύρα γυαλιά.

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Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή “Το Πρωινό” βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.nΉδη έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από την εκπομπή στο τέλος της φετινής σεζόν ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές, αλλά και η Δέσποινα Καμπούρη. Επίσης, πληροφορίες θέλουν να φεύγει και η Γιώτα Κηπουρού και να μην συνεχίζει στο πάνελ του “Πρωινού” του ΑΝΤ1. Αντιθέτως, όλα δείχνουν πως τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα θα συνεχίσουν τόσο ο Τάσος Τεργιάκης όσο και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Οι δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη

Ο Πάνος Κατσαρίδης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” ανακοίνωσε κι επίσημα την λήξη της συνεργασίας του με την εκπομπή «Το Πρωινό». Όπως χαρακτηριστικά είπε αυτό δεν αποτελεί κάτι που ήθελε ο ίδιος, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει στεναχωρηθεί πολύ.

«Ο κύκλος μου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου, δε θα συνεχίσω. Στεναχωρήθηκα, απ’ την άλλη, πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο, γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα να σου πω την αλήθεια, και θεωρούσα μάλλον, ότι λογικά θα συνεχίζαμε, αλλά οκ. Φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Δεν έγινε κάτι. Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα είπε: «Ξέρεις κάτι; Όπως, εγώ ποτέ δεν δέχτηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, κάτι άλλο προφανώς βλέπει. Έτσι, και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς. Εγώ πάντα τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω απ’ τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία».