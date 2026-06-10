Ανοίγει τα χαρτιά του στον Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 11/6

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου και τον ΑΝΤ1 θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 11/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει αύριο, Πέμπτη 11 Ιουνίου, συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα προβληθεί στις 20.00.