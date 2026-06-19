Ξέσπασε κατά της Ρίας Ελληνίδου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος – «Από τις πιο ομοφοβικές φράσεις που έχουν ακουστεί» (Βίντεο – Φωτογραφία)

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος προς την Ρία Ελληνίδου για όσα ανέφερε για τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η τραγουδίστρια στο περιθώριο των MAD VMA και στην ερώτηση που της έγινε από την Κόνι Μεταξά για το «με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνες μόνο του τον σύντροφό σου» απάντησε πως «με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα».

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την οργή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram επιτέθηκε κατά της Ρίας Ελληνίδου.

«Συμπαθητική και ενδιαφέρουσα φωνή η Ρία Ελληνίδου. Όμορφη και με μια χαρά διασκεδαστικά τραγούδια. Η φράση που εκστόμισε πρόσφατα όμως και έχει γίνει μέγα θέμα για το αν είναι άκομψη ή μη για τον σύντροφό της», υποστήριξε αρχικά για να προσθέσει:

«Είναι σίγουρα μία από τις πιο συντηρητικές, προκατειλημμένες, στερεοτυπικές και ομοφοβικές (φράσεις) που έχουν ακουστεί. Δεν θα ήταν κακή ιδέα και αυτή, όπως και αμέτρητοι νέοι τραγουδιστές εφήμερων σουξέ που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε χρόνο μηδέν, να μειώσουν λίγο τις απερίσκεπτες δηλώσεις και κατ’ επέκταση και τα μαργαριτάρια που πετάνε».

Η “πιπεράτη” δήλωση της Ρίας Ελληνίδου για τον σύντροφό της

Μια δήλωση που θα συζητηθεί έκανε η Ρία Ελληνίδου στα παρασκήνια των MAD VMA 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17/6.

Όταν η Κόνι Μεταξά ρώτησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της, έλαβε μια απάντηση που σίγουρα δεν περίμενε.

“Μου βάζεις δύσκολα. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση… Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άνδρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται” είπε χαρακτηριστικά η Ρία Ελληνίδου.

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Υπενθυμίζεται ότι εδώ και αρκετό διάστημα η τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ πριν από λίγες ημέρες η ίδια μετακόμισε στο σπίτι τους, κάνοντας το επόμενο βήμα.

Πρόσφατα, στην εκπομπή The 2night Show του ΑΝΤ1, μιλώντας για τον σύντροφό της, η Ρία Ελληνίδου είχε πει: “Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους”», αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου στη δεδομένη στιγμή της ζωής της.”.