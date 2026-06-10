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“Ενώπιος Ενωπίω”: Σημαντική αλλαγή για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου – Πότε θα προβληθεί

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

“Ενώπιος Ενωπίω”: Σημαντική αλλαγή για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου – Πότε θα προβληθεί
DEBATER NEWSROOM

Εκτάκτως στις 20:00 αύριο Πέμπτη 11/6 ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων θα απαντήσει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη.

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Θα αναφερθεί στον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Μητσοτάκης θα ρωτηθεί για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Αυτή την Πέμπτη 11/6, εκτάκτως στις 20:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

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