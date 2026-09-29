ΠΑΣΟΚ για Πατούλη: «Εμπαιγμός» ο έλεγχος μετά τη δημόσια υπεράσπισή του από τον Γεωργιάδη

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παραπομπή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ισχυρισμών που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα κάνει λόγο για «εμπαιγμό», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια υπεράσπιση του κ. Πατούλη από τον υπουργό Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Γεωργιάδη

«Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο τη φράση του κ. Γεωργιάδη «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική», καθώς και τις αναφορές του σε «ανθρωποφαγία».

Η Χαριλάου Τρικούπη συνδέει την υπόθεση με το ζήτημα της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επί χρόνια δεν αντιμετώπισε, όπως υποστηρίζει, τα προβλήματα ελέγχου του χώρου.

Αιχμές για το «επιτελικό κράτος»

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται επίσης στην κυβερνητική δέσμευση του 2019 για ένα αποτελεσματικό «επιτελικό κράτος». Επτά χρόνια αργότερα, υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του, το κράτος αποδείχθηκε «επιτελικό στα λόγια» και «στην ουσία βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο».

Παράλληλα, επικρίνει την κατάργηση των λεγόμενων «Ράμπο Υγείας», την οποία συνδέει με τον νόμο για το επιτελικό κράτος.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης έχει δηλώσει ότι συντάσσεται με τον έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ότι ζήτησε ο ίδιος πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών. Το DEBATER έχει παρουσιάσει και τις εξηγήσεις του για τις επιχειρηματικές του συμμετοχές.