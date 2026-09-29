Πιερρακάκης από τη Φρανκφούρτη: «Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων»

Την ανάγκη να περάσει η Ευρώπη από τη συζήτηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Φρανκφούρτη. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup συμμετείχε την Τρίτη (29/9) σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Deutsche Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Χρηματοπιστωτικών Αγορών της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.

«Η πρόκληση είναι η υλοποίηση, όχι η διάγνωση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εκθέσεις των Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι έχουν ήδη περιγράψει σημαντικές από τις αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη.

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Το «μέρισμα του προφανούς» και η ελληνική εμπειρία

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την ευρωπαϊκή συζήτηση με την εμπειρία της Ελλάδας, όπου, όπως είπε, αναγκαίες μεταρρυθμίσεις συζητούνταν επί δεκαετίες πριν εφαρμοστούν. Χρησιμοποίησε τον όρο «μέρισμα του προφανούς» για το όφελος που μπορεί να προκύψει όταν υλοποιούνται αλλαγές των οποίων η ανάγκη είναι ήδη γνωστή.

Ως ευρωπαϊκές προτεραιότητες ανέφερε, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης, την ενέργεια, την παραγωγικότητα και την τεχνολογία. Εκτίμησε ότι η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο, αλλά χρειάζεται ταχύτερο ρυθμό.

Γραφειοκρατία και ψηφιακό κράτος

Αναφερόμενος στη μείωση της γραφειοκρατίας, ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην Ελλάδα μέσω του gov.gr. Τόνισε ότι αντίστοιχη προσπάθεια απαιτείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας πως η απλοποίηση των κανόνων δεν σημαίνει απορρύθμιση.

«Το ψηφιακό κράτος […] αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη», σημείωσε, περιγράφοντας την τεχνολογία ως εργαλείο για μια δημόσια διοίκηση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

«Κεντρικό εγχείρημα» το ψηφιακό ευρώ

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ κεντρικό εγχείρημα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στις πληρωμές. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει δικές της κρίσιμες χρηματοπιστωτικές υποδομές, αφήνοντας παράλληλα χώρο για ιδιωτική καινοτομία.

Κλείνοντας, τάχθηκε υπέρ μιας Ευρώπης ανοιχτής στο εμπόριο, η οποία θα επιλέγει προσεκτικά τους τομείς όπου θα επενδύει και θα ενισχύει τις δυνατότητές της.

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Για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις έχει μιλήσει και σε προηγούμενη παρέμβασή του ο υπουργός, παρουσιάζοντας τα διδάγματα που, κατά τον ίδιο, μπορεί να αντλήσει η Ευρώπη από την Ελλάδα.