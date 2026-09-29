Μπελέρης για τους Έλληνες της Πόλης: «Μία κοινότητα δεν διατηρείται μόνο με τη μνήμη»

Τον κίνδυνο εξαφάνισης της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης επισήμανε με παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Φρέντης Μπελέρης. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση και την ανανέωση της κοινότητας.

Ο κ. Μπελέρης αναφέρθηκε στην ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική παρουσία των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, τονίζοντας ότι αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας. «Δεν είναι απλώς μια κοινότητα του παρελθόντος. Είναι μια κοινότητα που πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον», είπε.

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Ζήτησε ευκαιρίες για επιστροφή των νέων

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η διατήρηση της σημερινής κατάστασης δεν αρκεί για το μέλλον της κοινότητας. Ζήτησε στήριξη του επαναπατρισμού και συνθήκες που θα επιτρέπουν στους νέους να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν εκεί τη ζωή τους.

Συνδέοντας την παρέμβασή του με την εμπειρία του από τα ζητήματα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο, υπογράμμισε ότι η προστασία μιας μειονότητας προϋποθέτει τη δυνατότητα των ανθρώπων της να παραμένουν ή να επιστρέφουν στον τόπο τους «με ίσους όρους».

Το ζήτημα στον διάλογο ΕΕ και Τουρκίας

Ο Φρέντης Μπελέρης ζήτησε η κατάσταση της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας να αποτελεί ουσιαστικό θέμα στον διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όπως σημείωσε, η προστασία των μειονοτήτων είναι αναπόσπαστο στοιχείο των ευρωπαϊκών αξιών.

«Μία κοινότητα δεν διατηρείται μόνο με τη μνήμη. Διατηρείται όταν οι άνθρωποί της μπορούν να επιστρέψουν, να ριζώσουν ξανά και να δώσουν ζωή στον τόπο που εξακολουθούν να αποκαλούν πατρίδα τους», ανέφερε κλείνοντας την παρέμβασή του.

Το ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων έχει τεθεί και σε προηγούμενες ευρωπαϊκές συζητήσεις, όπως είχε καταγράψει το DEBATER για την ελληνική μειονότητα και το κράτος δικαίου στην Αλβανία.