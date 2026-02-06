«Οι Αθώοι»: Τι τηλεθέαση έκανε η νέα υπερπαραγωγή του MEGA στην χθεσινή πρεμιέρα της;
Το βράδυ της Πέμπτης 5/2 ο ανταγωνισμός στη μυθοπλασία χτύπησε κόκκινο
Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Mega, «Οι Αθώοι», έκανε την πρεμιέρα της το βράδυ της Πέμπτης 5/2, σε μια βραδιά όπου ο ανταγωνισμός στη μυθοπλασία χτύπησε κόκκινο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των μετρήσεων, η νέα υπερπαραγωγή κατέγραψε 12,7% στο δυναμικό κοινό και 17,2% στο γενικό σύνολο, δείχνοντας μια ισχυρή τάση προσέλκυσης του ευρύτερου κοινού παρά το δύσκολο περιβάλλον της prime time.
Σκληρή η μάχη στην prime time ζώνη
Ο Alpha αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς, ποντάροντας επιτυχημένα στο μοντέλο της οικογενειακής ψυχαγωγίας.
Η αρχή έγινε με το «Σόι σου», το οποίο κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας το εντυπωσιακό 24,6% στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο σύνολο, ενώ η σκυτάλη πέρασε στη νέα σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η οποία κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με 19,2% και 17,7% αντίστοιχα.
Παράλληλα, το Star διατήρησε την ισχυρή του παρουσία με το επετειακό MasterChef 10, το οποίο συνεχίζει την ανοδική του πορεία καταγράφοντας 17,8%.
Η χθεσινή βραδιά απέδειξε πως η ελληνική μυθοπλασία παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης στην προτίμηση των τηλεθεατών, με τους σταθμούς να μοιράζονται την πίτα της τηλεθέασης μέσα από διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του κοινού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις