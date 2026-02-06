Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Mega, «Οι Αθώοι», έκανε την πρεμιέρα της το βράδυ της Πέμπτης 5/2, σε μια βραδιά όπου ο ανταγωνισμός στη μυθοπλασία χτύπησε κόκκινο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των μετρήσεων, η νέα υπερπαραγωγή κατέγραψε 12,7% στο δυναμικό κοινό και 17,2% στο γενικό σύνολο, δείχνοντας μια ισχυρή τάση προσέλκυσης του ευρύτερου κοινού παρά το δύσκολο περιβάλλον της prime time.

Σκληρή η μάχη στην prime time ζώνη

Ο Alpha αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς, ποντάροντας επιτυχημένα στο μοντέλο της οικογενειακής ψυχαγωγίας.

Η αρχή έγινε με το «Σόι σου», το οποίο κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας το εντυπωσιακό 24,6% στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο σύνολο, ενώ η σκυτάλη πέρασε στη νέα σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η οποία κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με 19,2% και 17,7% αντίστοιχα.

Παράλληλα, το Star διατήρησε την ισχυρή του παρουσία με το επετειακό MasterChef 10, το οποίο συνεχίζει την ανοδική του πορεία καταγράφοντας 17,8%.

Η χθεσινή βραδιά απέδειξε πως η ελληνική μυθοπλασία παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης στην προτίμηση των τηλεθεατών, με τους σταθμούς να μοιράζονται την πίτα της τηλεθέασης μέσα από διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του κοινού.