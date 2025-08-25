Νίκος Στραβελάκης – Μίνα Καραμήτρου: Δυναμικό ξεκίνημα για το «10 Παντού» – Όλα όσα είδαμε στην πρεμιέρα

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου έκαναν πρεμιέρα στο OPEN με τη νέα εκπομπή «10 Παντού», λέγοντας την πρώτη τους καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό. Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές υπό τους ήχους του γνωστού καλοκαιρινού hit “Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα” εμφανίστηκαν στο πλατό και στη συνέχεια ξεκίνησαν την ροή της νέας τους εκπομπής.

Μίνα Καραμήτρου και Νίκος Στραβελάκης θα ενημερώνουν καθημερινά το τηλεοπτικό κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την εκπομπή να έχει διάρκεια από τις 10 έως και την 1. «Ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, άρα… Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Νίκος Στραβελάκης, με την Μίνα Καραμήτρου να σχολιάζει: «Θα πας διακοπές πάλι; Θα κάνω την εκπομπή μόνη μου;» και τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή με την σειρά του να απαντά: “Εννοείται! Μόνο μη μου πεις από τις 25 Αυγούστου καλό Φθινόπωρο”.