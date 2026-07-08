Ιράν: Εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός φαίνεται να σήμανε στις ιρανικές Αρχές καθώς υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Mehr φαίνεται να σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν.
Το πρακτορείο Mizan ανέφερε πως υπάρχουν πληροφορίες για εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν.
🚨 BREAKING
Explosions heard in Bandar Abbas and Sirik pic.twitter.com/ZfvrQE2hY6— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 8, 2026
Από εκεί και πέρα, υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έκρηξη στο Τσαμπάχαρ.
Παράλληλα, το Al-Hadath, επικαλούμενο ένα ισραηλινό μέσο ενημέρωσης τόνισε ότι η Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Τελ Αβίβ ότι θα πραγματοποιούσε σοβαρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απόψε.
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