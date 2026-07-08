Βανς: Αν το Ιράν πυροβολήσει πλοία, θα τo ισοπεδώσουμε

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν τηρούν το μνημόνιο συνεννόησης και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να «ανταποδώσουν πιο σκληρά από ποτέ» εάν συνεχίσουν να πυροβολούν πλοία.

«Η βασική συμφωνία που καταλήξαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε πλοία — αλλά αν πυροβολήσετε πλοία, θα ανταποδώσουμε, και θα ανταποδώσουμε πιο σκληρά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία. Είπαν ότι θα σταματούσαν να πυροβολούν πλοία, και τι συνέβη πριν από 24 ώρες; Άρχισαν να πυροβολούν ξανά πλοία», δήλωσε ο Βανς σε μια εκδήλωση στο Μιλγουόκι.

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«Η συμφωνία είναι πολύ απλή: Αν πυροβολήσουν πλοία, θα τους εξοντώσουμε ολοσχερώς, και είναι τόσο απλό», πρόσθεσε. Ερωτηθείς κατηγορηματικά τι συμβαίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένων των νέων απειλών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Βανς απάντησε ότι «ο πρόεδρος διατηρεί πολλές επιλογές» όσον αφορά τον στόχο του να διασφαλίσει ένα ανοιχτό Στενό του Ορμούζ.

«Προφανώς δεν πρόκειται να σας πω ακριβώς τι θα συμβεί απόψε, αλλά ο πρόεδρος τους είπε πολύ απλά ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα ρέουν προς τον αμερικανικό λαό», είπε. «Αν προσπαθήσουν να το κλείσουν, θα υπάρξει αντίδραση από τον αμερικανικό στρατό. Είναι τόσο απλό».