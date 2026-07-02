Συζητήσεις Μικρούτσικου με OPEN για νέα εκπομπή – Ποια ονόματα ακούγονται για να τον πλαισιώσουν

Σε ένα νέο project φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER να προχωράει το OPEN όντας σε συζητήσεις με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι σε συζητήσεις τόσο με το κανάλι όσο και με τον Διευθυντή του προγράμματος του σταθμού Θέμη Μάλλη προκειμένου να στηθεί μια νέα μεσημεριανή εκπομπή με κοινωνικό πρόσημο με παρουσιαστή τον ίδιο τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τα ονόματα που ακούγονται για να τον πλαισιώσουν είναι αυτό του Νάσου Γουμενίδη αλλά και της Άριας Καλύβα.