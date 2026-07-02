Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Συζητήσεις Μικρούτσικου με OPEN για νέα εκπομπή – Ποια ονόματα ακούγονται για να τον πλαισιώσουν

Σε συζητήσεις με το κανάλι ο έμπειρος παρουσιαστής

Συζητήσεις Μικρούτσικου με OPEN για νέα εκπομπή – Ποια ονόματα ακούγονται για να τον πλαισιώσουν
DEBATER NEWSROOM

Σε ένα νέο project φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER να προχωράει το OPEN όντας σε συζητήσεις με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι σε συζητήσεις τόσο με το κανάλι όσο και με τον Διευθυντή του προγράμματος του σταθμού Θέμη Μάλλη προκειμένου να στηθεί μια νέα μεσημεριανή εκπομπή με κοινωνικό πρόσημο με παρουσιαστή τον ίδιο τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τα ονόματα που ακούγονται για να τον πλαισιώσουν είναι αυτό του Νάσου Γουμενίδη αλλά και της Άριας Καλύβα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ