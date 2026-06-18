Σοβαρό ατύχημα για τη Μίνα Καραμήτρου στις εγκαταστάσεις του Open – Εξερράγη κοντά της κλιματιστικό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17/6 στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Open στο Κορωπί, με πρωταγωνίστρια τη Μίνα Καραμήτρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, η δημοσιογράφος μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσιάζει με τον Νίκο Στραβελάκη βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του καναλιού, όταν εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά.

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Η Μίνα Καραμήτρου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί από θραύσματα μετάλλων.

“Άρχισε να βγάζει καπνούς η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού και δημιουργήθηκε μικρό ωστικό κύμα” ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, επί τόπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά της ο Νίκος Στραβελάκης, ενώ δεν παρουσίασε χθες την εκπομπή του στον Real FM.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά στο συμβάν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν συνάδελφοί της στην εφημερίδα Espresso.

Όπως είναι φυσικό, οι εργαζόμενοι του Open αναστατώθηκαν από το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου, η οποία είναι άγνωστο προς το παρόν αν θα μπορέσει να επιστρέψει σήμερα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να βρίσκεται στην εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη.