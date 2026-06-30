Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Έπεσε η αυλαία στο «Στούντιο 4»: «Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη» – «Θα τα ξαναπούμε»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποχαιρέτησαν οριστικά το τηλεοπτικό κοινό του «Στούντιο 4», ολοκληρώνοντας μια πενταετή, δημιουργική πορεία στην ΕΡΤ1.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές έριξαν την αυλαία της καθημερινής τους εκπομπής, εκφράζοντας την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους προς τη διοίκηση, τους τεχνικούς, τους συνεργάτες τους, αλλά κυρίως προς τους τηλεθεατές που τους καθιέρωσαν στην απογευματινή ζώνη.

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«Όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη»

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, έκανε έναν σύντομο απολογισμό, χαρακτηρίζοντας τη φετινή σεζόν ως την πιο «συναινετική και δεμένη» της κοινής τους πορείας.

«Κάθε αποχαιρετισμός εμπεριέχει μια χαρμολύπη. Είναι στενάχωρος γιατί κλείνει ένας κύκλος, αλλά και ευχάριστος γιατί σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής», ανέφερε ο παρουσιαστής, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να συμπληρώνει με νόημα: «Όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη».

Το «ευχαριστώ» στην ΕΡΤ και τους τηλεθεατές

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας πως χάρη στον δικό τους καθημερινό μόχθο η εκπομπή διατήρησε την αξιοπρέπειά της όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση της ΕΡΤ και το προσωπικό του μεγάρου της Κατεχάκη, σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια της πενταετίας αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί φιλίας.

«Το “Στούντιο 4” είναι οι άνθρωποί του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους τηλεθεατές για την απέραντη αγάπη με την οποία μας περιέβαλαν», υπογράμμισε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να υπερθεματίζει, ζητώντας η λέξη «ευγνωμοσύνη» να είναι εκείνη που θα σφραγίσει την τελευταία τους τηλεοπτική στιγμή στη δημόσια τηλεόραση.

Στο κλείσιμο της εκπομπής, η δημοσιογράφος Κλεοπάτρα Πατλάκη αποχαιρέτησε με τη σειρά της την ομάδα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι δρόμοι όλων των συντελεστών θα διασταυρωθούν ξανά σύντομα στο τηλεοπτικό προσκήνιο.

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Η αυλαία έπεσε με μια δόση από το χαρακτηριστικό χιούμορ των δύο παρουσιαστών, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να ανανεώνει έμμεσα το ραντεβού με το κοινό, λέγοντας: «Εμείς θα τα ξαναπούμε, γεια σας».