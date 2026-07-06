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Μαρία Ηλιάκη: «Εγώ εδώ θα είμαι και του χρόνου, δεν υπάρχει άλλη θέση κενή»

"Και ό,τι άλλο προκύψει..."

Μαρία Ηλιάκη: «Εγώ εδώ θα είμαι και του χρόνου, δεν υπάρχει άλλη θέση κενή»
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Μαρία Ηλιάκη υποδέχθηκε στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς-νωρίς” την Έλενα Χαραλαμπούδη και μαζί έκαναν μία χαλαρή συζήτηση. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής «αντιστράφηκαν οι ρόλοι» μεταξύ της ηθοποιού και της παρουσιάστριας, με την Έλενα Χαραλαμπούδη να τις κάνει ερωτήσεις όσον αφορά τα μελλοντικά επαγγελματικά της σχέδια.

“Να με ξανακαλέσεις”, είπε η Έλενα Χαραλαμπούδη με τη Μαρία Ηλιάκη να απαντά: “Ε, τώρα κλείνουμε”.

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Τότε η Έλενα Χαραλαμπούδη ρώτησε την παρουσιάστρια: “Εσύ τι θα κάνεις του χρόνου;”, με την παρουσιάστρια να απαντά: “Εγώ εδώ, Νωρίς-νωρίς. Και ό,τι άλλο προκύψει. Που να πάω; Δεν υπάρχει άλλη θέση κενή”.

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