Studio 4: Με καθυστέρηση μίας ώρας στον αέρα οι παρουσιαστές – Τι είπαν στην έναρξη

Μία ώρα αργότερα βγήκαν στον αέρα της ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης (11.06) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με τους παρουσιαστές να αναφέρουν ότι δέχθηκαν δεκάδες μηνύματα από το κοινό που ήθελε να μάθει τι έγινε.

«Καλησπέρα, καλή Πέμπτη! Με μία ώρα καθυστέρηση σήμερα λόγω μιας στάσης εργασίας, αλλά 16:00 η ώρα και είμαστε εδώ. Στην παλιά μας ώρα», ανέφεραν οι παρουσιαστές στον αέρα της εκπομπής.

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«Πολλά μηνύματα μας στείλατε, ανησυχήσατε», σχολίασε χαρακτηριστικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου. «Μη νομίζετε, κι εμείς τελευταία στιγμή το μάθαμε», συμπλήρωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιαστές έκαναν αναφορά στην πρώτη σεζόν της εκπομπής, όταν το Στούντιο 4 μεταδιδόταν σε άλλη ώρα με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να σχολιάζει: «Γυρίσαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πέντε χρόνια πριν».

«Μια χρονιά δεν ήμασταν μόνο τέσσερις;», αποκρίθηκε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον συμπαρουσιαστή της να απαντά: «Ξεκινήσαμε τέσσερις. Μετά έγινε τρεις», θυμίζοντας τις αλλαγές που υπήρξαν κατα καιρούς στην ώρα μετάδοσης της εκπομπής.