Άκης Παυλόπουλος: Επέστρεψε στην εκπομπή «Σήμερα» – Τα “πειράγματα” του Δημήτρη Οικονόμου

Ο Άκης Παυλόπουλος επέστρεψε στην εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Δευτέρας (6/7), μετά από μερικές ημέρες απουσίας. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκτός εκπομπής λόγω άδειας, με τον Δημήτρη Οικονόμου να τον «πειράζει» on air για την απουσία του.

“Εμφανίστηκε ο νυμφίος. Τον βλέπετε; Τι έγινε κύριε συνάδελφε; Αποφάσισες να έρθεις στη δουλειά σου;”, ανέφερε αρχικά με χιούμορ στην έναρξη της εκπομπή ο Δημήτρης Οικονόμου. “Αν εξαιρέσεις όλα αυτά τα άγρια που έγιναν τη βδομάδα που λείψαμε…οι διακοπές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι οι καλύτερες όλων γιατί δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, όλα είναι πιο φθηνά…”, απάντησε με την σειρά του ο Άκης Παυλόπουλος.

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“Ο λαός ακόμα εδώ είναι, δεν έχει φύγει κανείς, μόνο εσύ έφυγες…”, είπε στη συνέχεια με χιούμορ ο Δημήτρης Οικονόμου στον Άκη Παυλόπουλο.

“Όχι, ο λαός είναι και στο Λουτράκι, εγώ εκεί ήμουν. Που νομίζεις ότι ήμουν σε κανέναν σκάφος; Στην παραλία του λαού ήμουν, στο Λουτράκι, πέρασα πάρα πολύ ωραία”, απάντησε στη συνέχεια ο Άκης Παυλόπουλος.