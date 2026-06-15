Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Θα είναι Τρίτη τη μέρα που θα πούμε “γεια”!» – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «12 και σήμερα»

Μία διαφορετική έναρξη έκαναν το απόγευμα της Δευτέρας (15.06) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετρώντας ανίστροφα για τη λήξη της φετινής σεζόν και της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ.

«Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα! Δέκα και σήμερα, τις μετράω τις μέρες… Δέκα πριν πούμε γεια για το καλοκαίρι», ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

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Ν.Ζ.: Ε, όχι, πώς δέκα; Πέντε αυτή η εβδομάδα, πέντε η άλλη κι άλλες δύο, 12!

Θ.Α.: Ναι, σωστά, 12… Ξεχνάω τις άλλες δύο. 12 και σήμερα!

Ν.Ζ.: Θα σας αποχαιρετήσουμε μέσα της εβδομάδας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι Τρίτη τη μέρα που θα πούμε γεια.