Γιάννης Τσιμιτσέλης: Τέλος για το “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” – “Ευχαριστώ και αυτούς που δεν ήταν τόσο fans της εκπομπής”

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ευχαρίστησε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τόσο τους fan της εκπομπής όσο και όσους δεν ήταν.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: “Κάπως έτσι, δυστυχώς, τελειώνει αυτή η εκπομπή μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά, που είδαμε πολλά πράγματα, γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, πάρα πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, καλούς. Μου φέρθηκαν καλά, τους φέρθηκα καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους όσους βλέπατε αυτή την εκπομπή και με σταματούσατε και στο δρόμο”.

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“Ευχαριστώ κι αυτούς που δεν ήταν τόσο fans της εκπομπής, με τα διάφορα πικρόχολα σχόλια που κι αυτά βοήθησαν στο να γίνω κι εγώ καλύτερος και καλύτερος άνθρωπος. Αυτά τα δύο χρόνια, αυτή η εκπομπή είχε σκοπό να δείξει τα καλά και τα κακά αυτού του τόπου. Εγώ λέω να επενδύσουμε στα καλά, γιατί είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και τη χώρα τη δημιουργούν οι άνθρωποί της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Οι λαγοκέφαλοι είναι φίλοι μας. Θα ξανανταμώσουμε και θα ξανανταμώνουμε πάντα, όπου υπάρχει Ελλάδα. Να είστε καλά”, κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.