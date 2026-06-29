ΣΚΑΪ: Νέα αποχώρηση από τον ειδησεογραφικό τομέα – Κορυφαίο στέλεχος υπέβαλε την παραίτησή του
Το παρασκήνιο της απόφασης
Σε τροχιά αλλαγών βρίσκεται ο ειδησεογραφικός τομέας του Ομίλου ΣΚΑΪ, καθώς ένα ακόμα κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος αποχωρεί από τον σταθμό του Φαλήρου.
Ο λόγος για τον έμπειρο δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη, ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, γνωστοποίησε ήδη στους στενούς του συνεργάτες την απόφασή του να υποβάλει την παραίτησή του.
Ο Βασίλης Χιώτης κατείχε μέχρι σήμερα τη θέση του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100.3, ενώ παράλληλα είχε ενεργό ρόλο ως πολιτικός σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αποχώρησή του από το Φάληρο γίνεται για προσωπικούς λόγους.
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