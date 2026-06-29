Ζωή Κρονάκη: «Δεν ξέρω ακόμα αν θα συνεχιστούν οι “Μαμά – δες” στην ΕΡΤ»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Ζωή Κρονάκη, κάνοντας έναν απολογισμό για την τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώνεται.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πορεία του «Καλημέρα είπαμε;» στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, αλλά και στο μέλλον της εκπομπής «Μαμά-δες».

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Η παρουσιάστρια εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για τη φετινή χρονιά, χαρακτηρίζοντας το πρόσημο αποκλειστικά θετικό.

Όπως επεσήμανε, η εκπομπή άρχισε να καταγράφει εμφανή άνοδο στα ποσοστά τηλεθέασης λίγο πριν από την περίοδο του Πάσχα.

Σχολιάζοντας τον παράγοντα της Eurovision, η Ζωή Κρονάκη διευκρίνισε: «Σίγουρα ο διαγωνισμός βοήθησε, αλλά η καλή πορεία συνεχίστηκε και μετά.

Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι αποδείχθηκε πως αρχίζει να δημιουργείται ένα σταθερό, πιστό κοινό στη συγκεκριμένη ζώνη».

Όσον αφορά την εκπομπή «Μαμά-δες», η δημοσιογράφος σημείωσε πως δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για το αν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία της, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης μιας εκπομπής για τη γονεϊκότητα, ειδικά στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

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Κλείνοντας, υπενθύμισε πως πρόκειται για ένα project που αποτελεί δική της ιδέα, το οποίο δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε με πολλή αγάπη και μεράκι από ολόκληρη την ομάδα.