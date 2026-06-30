Επίσημη η αποχώρηση του Βασίλη Χιώτη από τον ΣΚΑΪ – Οι λόγοι που παραιτήθηκε
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Την παραίτηση του υπέβαλε ο Βασίλης Χιώτης από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3, όπως ενημέρωσε ο σταθμός την Τρίτη 30/6.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ ο Βασίλης Χιώτης αποχωρεί για αυστηρά προσωπικούς λόγους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.
O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του: «Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»
πηγή στην Google
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