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Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Αττική Οδό: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις

Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Αττική Οδό: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30/6 στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο με τη σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, με τέσσερα άτομα να τραυματίζονται.

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«Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο» αναφέρει η Αττική Οδός.

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