Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Αττική Οδό: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις
Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30/6 στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο με τη σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, με τέσσερα άτομα να τραυματίζονται.
«Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο» αναφέρει η Αττική Οδός.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές .
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. https://t.co/E7rEALkPg2— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 30, 2026
πηγή στην Google
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