Φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου: Αγνοείται το ανήλικο παιδί του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός – Πώς έγινε η τραγωδία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός ανήλικου παιδιού κατά τη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε την Τρίτη 30/6 στο Δερβένι Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Thesspost ο νεκρός άνδρας έμενε με την οικογένεια του το λόφο του αλσυλλίου που ενώνει το Δερβένι με τη Λητή, όταν η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η σύζυγός του υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ για το ανήλικο παιδί εκτυλίσσεται ένα θρίλερ, σχετικά με τον εντοπισμό του, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι αγνοείται και οι Αρχές αναζητούν αν κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το σημείο.

Από εκεί και πέρα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ρίψεις νερού από αέρος στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν πριν από τη δύση του ηλίου, όταν τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ισχυρές χερσαίες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στο πεδίο για να περιορίσουν τις φλόγες και να μην μπουν στον οικισμό της Λητής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λητής Γιώργο Τόλα, η φωτιά εξαπλώθηκε από την Ανθούπολη προς τη Λητή. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι από τη φωτιά κάηκε εγκαταλελειμμένο σπίτι μέσα στο δάσος.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλύτερη η εικόνα στη Λητή»

Ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λητή είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πέσει η ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως και οι όμοροι δήμοι συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.