Cash or Trash: Σε νέα ώρα από σήμερα – Πότε θα προβάλλεται

Σε νέα ώρα θα μεταδίδεται από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η δημοφιλής εκπομπή «Cash or Trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Το τηλεοπτικό κοινό θα δίνει πλέον ραντεβού με τις δημοπρασίες από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50 μέσα από τη συχνότητα του Star.

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Η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που ανέδειξε την αξία των παλαιών αντικειμένων διανύει ήδη την 5η σεζόν της, συνεχίζοντας να παρουσιάζει μοναδικά κομμάτια, έντονες διαπραγματεύσεις και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Στο αποψινό επεισόδιο, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Η ιδιαίτερα δραστήρια δικηγόρος Χριστίνα Χαλιλοπούλου αποφάσισε να εκπροσωπήσει έναν συλλέκτη φίλο της, παρουσιάζοντας στο Cash or Trash ένα ξεχωριστό συλλεκτικό αντικείμενο. Παρακολουθώντας καθημερινά την εκπομπή, έχει κάνει τη δική της έρευνα και είναι βέβαιη πως το συγκεκριμένο αντικείμενο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Φοίβου Στρουγγάρη. Θα επιβεβαιωθεί η εκτίμησή της στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών;

Η επιτομή του vintage… και μάλιστα επί τρία! Τα εντυπωσιακά κόκκινα αντικείμενα του Χρήστου προκαλούν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές, με την επίμονη διεκδίκησή τους να δοκιμάζει τις ισορροπίες. Ποιος θα καταφέρει τελικά να τα αποκτήσει σε αυτή τη συναρπαστική μάχη προσφορών;