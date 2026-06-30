Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,5% η Ν.Δ., εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 16,5% ο Τσίπρας – «Μάχη» ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Προβάδισμα με ορίζοντα αυτοδυναμίας διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της εταιρείας Marc για λογαριασμό του ANT1.

Σταθερά στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζει δημοσκοπική στασιμότητα σε μονοψήφια νούμερα στην πρόθεση ψήφου, αδυνατώντας να εισπράξει τις όποιες κυβερνητικές απώλειες.

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Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η κυβερνητική παράταξη καταγράφει ποσοστό 30,5%, ανοίγοντας την ψαλίδα στις 14 ποσοστιαίες μονάδες από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 16,5%.

Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά

ΝΔ 30,5%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,5%

Πλεύση Ελευθερίας 5,3%

Ελληνική Λύση 7%

ΚΚΕ 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ 1,2%

Φωνή Λογικής 2,7%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 1,3%

Νίκη 1,2%

Νέα Αριστερά 0,9%

ΑΛΛΟ 2%

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 26,8%

ΠΑΣΟΚ 9,2%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2%

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,3%

Πλεύση Ελευθερίας 4,6%

Ελληνική Λύση 6,1%

ΚΚΕ 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 1,1%

Φωνή Λογικής 2,3%

ΜέΡΑ25 2,4%

Δημοκράτες 1,2%

Νίκη 1%

Νέα Αριστερά 0,8%

ΑΛΛΟ 1,4%

ΛΕΥΚΟ 0,9%

ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ 0,6%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 11,2%

Πώς κρίνουν οι ψηφοφόροι τα πρώτα δείγματα για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στο μικροσκόπιο των ψηφοφόρων βρέθηκαν τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. (υπό τον Αλέξη Τσίπρα) και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» (υπό τη Μαρία Καρυστιανού), με τις απαντήσεις να αναδεικνύουν σαφείς διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κομματική προέλευση των ερωτηθέντων.

Οι ψηφοφόροι των τριών μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων τοποθετήθηκαν απέναντι στις δύο νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, διαμορφώνοντας την εξής εικόνα:

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Ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας:

Εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό επικριτικοί, με το 76,6% να αποτιμά αρνητικά/μάλλον αρνητικά τα πρώτα δείγματα, έναντι μόλις 15,4% που τα βλέπει θετικά/μάλλον θετικά.

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Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ:

Εκφράζουν ισχυρή στήριξη στο νέο εγχείρημα του πρώην προέδρου τους, με το 64,5% να αποτιμά θετικά/μάλλον θετικά τη μέχρι τώρα πορεία, ενώ το 24,5% διατηρεί αρνητική/μάλλον αρνητική στάση.

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Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ:

Κρατούν κυρίως αποστασιοποιημένη και επικριτική στάση, καθώς το 65,3% εκφράζεται αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 25,3% θετικά/μάλλον θετικά.

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Όσον αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

Ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας: Το 68,2% βλέπει αρνητικά/μάλλον αρνητικά το νέο κόμμα, με το 20% να εκφράζεται θετικά/μάλλον θετικά.

Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ: Καταγράφεται μια πιο ισορροπημένη αλλά πλειοψηφικά επιφυλακτική τάση, με το 54,3% να αποτιμά αρνητικά/μάλλον αρνητικά το εγχείρημα και το 33,5% θετικά/μάλλον θετικά.

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ: Παρόμοιο είναι το κλίμα και στη Χαριλάου Τρικούπη, με το 55,7% να εκφράζει αρνητική/μάλλον αρνητική γνώμη και το 29,8% θετική/μάλλον θετικά.

Ακρίβεια και οικονομία «πνίγουν» τους πολίτες

Στο πεδίο των καθημερινών προβλημάτων, η οικονομική στενότητα αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο των ανησυχιών της κοινωνίας, με την ακρίβεια και το κόστος ζωής να υποσκελίζουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.