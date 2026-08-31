Ο Τάσος Αρνιακός στην πρώτη του εμφάνιση στο Action 24 – «Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή»

Ο Τάσος Αρνιακός έκανε σήμερα, Δευτέρα (31/8) το νέο του τηλεοπτικό ξεκίνημα, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Action 24 και στην εκπομπή “Πρωινή Ζώνη”. Ο γνωστός μετεωρολόγος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο πλατό, όπου τον υποδέχτηκαν ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Ο Τάσος Αρνιακός δεν έκρυψε τη χαρά του για τη νέα συνεργασία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποδοχή που δέχτηκε από τους ανθρώπους του Action 24. “Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την υποδοχή, θερμή υποδοχή, από τη ρεσεψιόν μέχρι τον διευθυντή στο φιλόξενο κανάλι του Action 24 που έχω την τιμή να συνεργάζομαι από αυτή τη στιγμή και μετά”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά ο Τάσος Αρνιακός πήρε τη θέση του στο πλατό και παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για πρώτη φορά στη νέα του τηλεοπτική στέγη, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη συνεργασία του με τον σταθμό.