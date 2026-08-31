Ανθή Βούλγαρη: Η ατάκα on air για τον Γιάννη Κολοκυθά – “Μου αρέσει πολύ, θα του στήσω καρτέρι”

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας (31/8) στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν με αρκετή διάθεση για χιούμορ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν τις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος στην πρωινή ενημερωτική ζώνη και αναφέρθηκαν στα πρόσωπα που βρίσκονται απέναντί τους σε ανταγωνιστικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε και στον Γιάννη Κολοκυθά, ο οποίος μαζί με τον Μάνο Νιφλή ανέλαβαν την πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN. Η Ανθή Βούλγαρη είπε τότε ότι παρότι δεν τον έχει γνωρίσει προσωπικά, της είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Μάλιστα, με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό της είπε: “Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ”.

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Και η Ανθή Βούλγαρη συνέχισε γελώντας: “Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς”.