OPEN: Στον «αέρα» το trailer του «Ρεπορτάζ Τώρα» με τον Νάσο Γουμενίδη

Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον το trailer για τη νέα ενημερωτική εκπομπή του OPEN, με τίτλο «Ρεπορτάζ Τώρα» και κεντρικό παρουσιαστή τον Νάσο Γουμενίδη.

Μαζί του θα βρίσκονται δύο δημοσιογράφοι με έντονη παρουσία στο κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης.

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Η νέα εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 19:50, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού.

Το μήνυμα του trailer

Το trailer κινείται σε καθαρά δημοσιογραφικό ύφος και παρουσιάζει τη φιλοσοφία της νέας εκπομπής, η οποία θα επιχειρεί να φωτίζει όσα βρίσκονται πίσω από την πρώτη εικόνα μιας είδησης.

«Η είδηση δεν μένει ποτέ εκεί που ξεκίνησε. Ακολουθεί τα στοιχεία, θέτει ερωτήματα», αναφέρεται στο μήνυμα που συνοδεύει την πρώτη επίσημη παρουσίαση του «Ρεπορτάζ Τώρα».

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι σημαντικότερες υποθέσεις της επικαιρότητας, με έμφαση στο κοινωνικό, το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ.

Η ομάδα του «Ρεπορτάζ Τώρα»

Ο Νάσος Γουμενίδης αναλαμβάνει την παρουσίαση και τον κεντρικό συντονισμό της εκπομπής, ενώ η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης θα συμμετέχουν στην έρευνα, την παρουσίαση των στοιχείων και την ανάλυση των υποθέσεων.

Η εκπομπή φιλοδοξεί να ακολουθεί την είδηση σε όλα τα στάδια της εξέλιξής της, αναζητώντας απαντήσεις μέσα από το ρεπορτάζ, τις μαρτυρίες και τα διαθέσιμα στοιχεία.

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Το «Ρεπορτάζ Τώρα» εντάσσεται στη νέα ενημερωτική ζώνη του OPEN και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 19:50.

Δείτε το trailer:

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