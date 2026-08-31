Τάκης Ζαχαράτος: Δάκρυσε στον αέρα του Στούντιο στις 3 για την Μαρινέλλα – “Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνάντησα αυτό τον θησαυρό”

Ο Τάκης Ζαχαράτος έκανε «ποδαρικό» στο Στούντιο στις 3 και στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο γνωστός showman το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) κάθισε στον καναπέ και παραχώρησε μία αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων ο Τάκης Ζαχαράτος είπε ότι πολύς κόσμος τον αγαπάει, αλλά υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν τον αγαπούν και πως αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκει φυσιολογικό. Μάλιστα συμπλήρωσε ότι πάντα το είχε κατά νου, ωστόσο ότι το αποδέχτηκε τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι φοβόταν να προσγειωθεί στην αλήθεια και στην πραγματικότητα, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι να έχεις ειρήνη μέσα σου.

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Στη συνέχεια ο Τάκης Ζαχαράτος αναφερόμενος σε διάφορες συνεργασίες του αλλά και γενικότερα στην πορεία του, μίλησε και για την Μαρινέλλα, στην οποία είχε τεράστια αδυναμία. Χαρακτηριστικά είπε ότι «φτώχυνε» η καλλιτεχνική ζωή με την απώλειά της αλλά και ότι νιώθει και ο ίδιος πιο φτωχός σαν άνθρωπος, μιλώντας για την απώλειά της. Παράλληλα είπε ότι δεν μπορεί ακόμη να ακούσει τραγούδια της, καθώς δεν του είναι καθόλου εύκολο. Επιπρόσθετα απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η Μαρινέλλα για εκείνον ήταν οικογένεια, σαν να ήταν η μαμά του και ο μπαμπάς του μαζί σε έναν άνθρωπο.

Στη συνέχεια είπε ότι ήταν καρμική η σχέση τους και πως από την πρώτη στιγμή που βρεθήκανε ήταν σαν να γνωρίζονταν από χρόνια. «Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνάντησα αυτό τον θησαυρό… Ένας θησαυρός που γενναιόδωρα άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Τάκης Ζαχαράτος.