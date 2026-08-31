Τάσος Χαλκιάς για το καμένο σπίτι του: «55 χρόνια ήμουν εκεί και θα συνεχίσω να είμαι»

Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς για την πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό, σε συνέντευξη που προβλήθηκε τη Δευτέρα (31/8) στην πρεμιέρα της εκπομπής «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη βαθιά προσωπική σχέση του με το σπίτι, στο οποίο πέρασε περισσότερες από πέντε δεκαετίες της ζωής του, ξεκαθαρίζοντας ότι η καταστροφή δεν πρόκειται να τον απομακρύνει από τον τόπο.

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«55 χρόνια ήμουν σε αυτό το σπίτι»

Η πιο δυνατή στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για τα χρόνια που έζησε στο σπίτι και για την απόφασή του να παραμείνει στο Πόρτο Γερμενό.

«55 χρόνια ήμουν σε αυτό το σπίτι και θα συνεχίσω να είμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πίσω από τα λόγια του βρίσκεται η ιστορία μιας ολόκληρης ζωής. Το σπίτι δεν αποτελούσε απλώς μια εξοχική κατοικία, αλλά έναν χώρο γεμάτο οικογενειακές αναμνήσεις, στον οποίο μεγάλωσαν τα παιδιά του και πέρασαν σημαντικές στιγμές άνθρωποι που αγαπά.

«Υπάρχει πρόβλημα με τη διαχείριση κρίσεων»

Παράλληλα, ο ηθοποιός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ανάλογες καταστροφές.

«Υπάρχει πρόβλημα με τη διαχείριση κρίσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η φωτιά δεν έσβησε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά συνέχισε να καίει στην περιοχή για ημέρες.

«Ακόμα μέσα στο Πόρτο Γερμενό καιγόταν τρεις ημέρες. Δεν κάηκε σε δύο ώρες», είπε ο Τάσος Χαλκιάς, περιγράφοντας την έκταση και τη διάρκεια της καταστροφής.

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«Η φωτιά δεν είναι φυσικό φαινόμενο»

Ο Τάσος Χαλκιάς υποστήριξε ακόμη ότι μια πυρκαγιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως αναπόφευκτο φυσικό γεγονός.

«Η φωτιά δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι τεχνητό», δήλωσε, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση για όσα συνέβησαν.

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Μίλησε επίσης για το φυσικό περιβάλλον που χάθηκε, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ένα πανέμορφο δάσος και επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει αποκομμένος από τη φύση.

«Ήταν ένα πανέμορφο δάσος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ανάπτυξη του δάσους. Όλοι είναι θύματα», ανέφερε.

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Το σπίτι που έγινε στάχτη

Η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό κατέστρεψε ολοσχερώς το οικογενειακό σπίτι του ηθοποιού, μαζί με δεκάδες ακόμη κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, λίγο μετά την καταστροφή, ο Τάσος Χαλκιάς είχε περιγράψει το σπίτι ως έργο ζωής. Είχε μιλήσει για τον κόπο που απαιτήθηκε για να δημιουργηθεί, αλλά και για την υπερηφάνεια που ένιωθε επειδή πίστευε ότι θα άφηνε κάτι στα παιδιά του.

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Στη σημερινή του τοποθέτηση, πάντως, έδειξε αποφασισμένος να μη χάσει και τον δεσμό του με τον τόπο. Παρά την καταστροφή και το βάρος των αναμνήσεων που έγιναν στάχτη, το μήνυμά του ήταν σαφές: θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό.