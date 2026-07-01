Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου
Συναγερμός στις Αρχές
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026
πηγή στην Google
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