Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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