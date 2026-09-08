Μίνα Καραμήτρου για αποχώρηση από OPEN: «Προέκυψε κάτι προσωπικό που δεν μπορούσα να προσπεράσω»

Για την απόφασή της να αποχωρήσει από το OPEN και να ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ μίλησε η Μίνα Καραμήτρου.

Η δημοσιογράφος, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», αποκάλυψε ότι πίσω από την παραίτησή της βρισκόταν ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν μπορούσε να παραμερίσει.

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Χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, εξήγησε ότι προτίμησε να κλείσει τον κύκλο της στο OPEN και να προχωρήσει μπροστά, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε με βεβαιότητα ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα της.

«Δεν μπορούσα να το αφήσω πίσω»

«Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω», ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου.

Όπως πρόσθεσε, αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να ανοίξει «μία καινούργια πόρτα» και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, καθώς η προσωπική της φιλοσοφία είναι να κοιτάζει πάντοτε μπροστά.

Η ίδια τόνισε ότι δεν καθορίζει τις επαγγελματικές αποφάσεις της με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και τη σιγουριά.

«Θα φύγω ακόμη και αν το μέλλον είναι αβέβαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν με στριμώξεις, δεν αισθάνομαι καλά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά όταν αισθάνεται πίεση στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

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«Αν εμένα με στριμώξεις, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», σημείωσε, χωρίς να συνδέσει ευθέως τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με κάποιο πρόσωπο ή συγκεκριμένο περιστατικό στο OPEN.

Η αναφορά στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Μίνα Καραμήτρου στον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο εξαίρεσε ξεκάθαρα από όσα οδήγησαν στην αποχώρησή της.

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Η δημοσιογράφος περιέγραψε τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αναφέροντας ότι τον αποκαλούσε συχνά «δημοσιογραφικό της μπαμπά».

Ο ίδιος, όπως αποκάλυψε, της απαντούσε χαριτολογώντας ότι θα έπρεπε να τον παρουσιάζει ως μεγαλύτερο αδελφό της και εκείνη ως τη μικρή του αδελφή.

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Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθάρισε ότι η εκτίμηση και η προσωπική σχέση που τους συνδέει παραμένουν αναλλοίωτες, παρά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Το νέο κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ

Η Μίνα Καραμήτρου υπέβαλε την παραίτησή της από το OPEN στα τέλη Ιουλίου, ολοκληρώνοντας μία πολυετή συνεργασία με τον σταθμό.

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Την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη την ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού».

Λίγες εβδομάδες αργότερα ανακοινώθηκε η ένταξή της στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Πλέον βρίσκεται μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη στην ενημερωτική εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», η οποία μεταδίδεται τα Σαββατοκύριακα.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μίνας Καραμήτρου στο «Στούντιο στις 3»: